VIDEO // Prins după două luni de la condamnare. Un traficant de droguri din Chișinău, trimis în penitenciar...

UPDATE // Ca urmare a publicării acestui material, socialistul Țîrdea a venit cu o reacție, prin care confirmă că el este acel parlamentar, despre care șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat că a amenințat-o. Totuși, deputatul neagă declarațiile șefului PA, precizând că el nici nu a discutat cu ea. „Declar cu toată responsabilitatea: Nu am pătruns în biroul lui Drăgălin. Ușa era deschisă, iar eu stăteam în coridor. Nu am amenințat-o și nici nu am vorbit cu Drăgălin”, a sc...