VIDEO Pe urme fierbinți! Un bărbat, condamnat la 5 ani de închisoare, a fost reținut de oamenii legii

07:30

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat luni dimineaţă că „lovituri cu drone" au lovit în cursul nopţii două clădiri „nerezidenţiale" din capitala Rusiei, fără a provoca victime, transmite AFP. Breaking An explosion on Komsomolsky Prospekt in Moscow around 1.3 km close to the Russian Ministry of Defense Russia https://t.co/yqUVyl1bWf pic.twitter.com/357tgFfFgo — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3)