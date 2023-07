Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe tipuri de debitori), Iunie 2023

13:30

ANUNȚ privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 18 iulie 2023, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerințe minime pentru gestiunea riscurilor TIC și de securitate a informației” (în continuare – proiectul hotărârii). Proiectul HCE are ca scop să asigure că prestatorii de servicii de plată vor dispune de un cadru intern adecvat pentru gestiunea riscurilor TIC și de securitate a informației aliniat la strategia generală de afaceri, iar procesele de guvernanță internă sunt stabilite adecvat în raport cu sistemele TIC ale prestatorilor de servicii de plată și protejează în mod corespunzător sistemele TIC. Proiectul hotărârii este elaborat în temeiul art. 5 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art. 2 alin. (11), art. 321, art.322 și art.94 alin.(1) lit. c) din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică. Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până la data de 04 august 2023, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: Reglementare.PSP@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 376. Proiectul hotărârii și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău. . Limba Română