Ucraina vrea să adere la NATO la summitul de la Washington

Comisia Electorală Centrală vine cu precizări, în contextul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023. Potrivit CEC, Codul electoral prevede că dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. „În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință temporară, acesta votează în localitatea în care își are reședința temporară […]