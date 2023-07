Mașini și conturi în numerar, sechestrate de ARBI

11:30

Comisia Electorală Centrală informează alegătorii despre unele condiții speciale de exercitare a dreptului de vot în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.Codul electoral prevede că dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință temporară, acesta votează în localitatea în care își are