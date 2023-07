Cursul valutar oficial la 24.07.2023

13:10

Patruzeci și unu de militari celui de-al 19-lea contingent al Armatei Naționale vor pleca în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Anatolie Nosatîi, ministru al apărării, a menționat la ceremonia de detașare că militarii au trecut printr-un proces de selectare și pregătire care va asigura îndeplinirea cu succes...