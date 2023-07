Două persoane ar fi murit, după ce ar fi consumat un lichid dubios: Tragedia a avut loc în weekend

20:20

Un bărbat și fiul lui au fost bătuți de patru tineri într-un supermarket din cartierul Titan, din București, pentru că le-au reproșat că se bagă în față la rând, potrivit autorităților. Un martor a povestit că deși erau mai mulți paznici prezenți, niciunul dintre ei nu a intervenit.