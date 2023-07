Meteo: astăzi se anunță cer variabil și temperaturi de până la +30 de grade Celsius

15:40

Leyla are vârsta de un an și jumătate de când a venit la noi, iar istoria cum a ajuns să trăiască în casa noastră este una deosebită și credem că merită să fie citită. Am găsit-o într-o zi răcoroasă de vară. Mă plimbam împreună cu sora mea mai mică, Anastasia, prin oraș. Observasem o pisicuță […] Post-ul Din stradă la noi acasă: Povestea copleșitoare a pisicii Leyla apare prima dată în Observatorul de Nord.