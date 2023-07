Care este vârsta ideală pentru căsătorie, potrivit experților

Conform unui algoritm, cea mai bună vârstă pentru a face pasul cel mare este 26 de ani. Numărul provine de la Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions, care a fost scris de jurnalistul Brian Christian și omul de știință cognitiv Tom Griffiths.

