Kievul răspunde aluziilor lui Putin și Lukașenko: Ucraina și Polonia vor fi mereu „unite”

22:40

Cel puțin patru persoane au murit și alte câteva au fost rănite sâmbătă, după ce o conductă de apă caldă a explodat într-un centru comercial din vestul Moscovei, a declarat primarul orașului, relatează Hotnews. Primarul Serghei Sobianin a spus că unii dintre cei răniți au suferit arsuri și că serviciile de urgență intervin la fața locului. Imaginile video au arătat inundații în întreaga clădire și abur ieșind pe o ușă. In #Moscow a person has been "boiled alive" at a shopping centre. • An ammoni...