Blinken spune că Ucraina a eliberat deja 50% din teritoriul său ocupat de Rusia

Elon Musk vrea să schimbe logo-ul Twitter: „Ne vom lua rămas bun de la toate păsările” Proprietarul Twitter, Elon Musk, a anunțat duminică, 23 iulie, că vrea schimbe logo-ul platformei online, reprezentat de o pasăre albastră, precizând că „în curând ne vom lua rămas bun de la marca Twitter și, treptat, de la toate păsările”, scrie CNN și Reuters. And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023 Într-un alt mesaj postat pe Twitt...