Ce serial mai privim? „Step Up: High Water”, serial de televiziune dramă american, bazat pe seria de filme Step Up

Step Up (intitulat anterior „Step Up: High Water") este un serial de televiziune dramă american, bazat pe seria de filme Step Up. A avut premiera pe 31 ianuarie 2018, pe YouTube Red. Serialul a fost creat de Holly Sorensen, care servește și ca producător executiv alături de Channing Tatum și Jenna Dewan.

