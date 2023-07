Veronica Dragalin s-a simțit amenințată

08:00

Noile remanieri de la Guvern au luat prin surprindere majoritatea societății moldovenești, atât prin spontanietatea deciziilor luate, cât și prin numele care au răsunat la ceremonia de învestire în funcția de minstru. Deși în cazul MAI și al lui Revenco lucrurile sunt mai simple de conceput, având în vedere tragedia de la Aeroport, care a […]