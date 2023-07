„Odesa, oraș drag multor moldoveni”. Maia Sandu și Nicu Popescu, despre atacul de noaptea trecută asupra Ucrainei 

14:30

Bloggerul militar rus pro-război Igor Strelkov a fost reținut de Comitetul de Investigații din Rusia pe 21 iulie. Informația a fost confirmată de soția lui Strelkov, Miroslava Strelkov. Potrivit informațiilor, ofițerii Comitetului de Investigații l-au reținut pe Strelkov la domiciliul său, în jurul amiezii. „Astăzi, în jurul orei 11:30, reprezentanți ai Comisiei de anchetă au […]