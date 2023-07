FOTO Un nou atac asupra Odesei: a fost distrusă Catedrala Schimbarea la față, cea mai mare biserică ortodoxă din oraș

13:40

Mai mulți medici cu funcții de conducere din cadrul ÎMSP „Institutul Oncologic" sunt cercetați pentru corupere pasivă și activă. Persoanele sunt bănuite de pretinderea și acceptarea remunerațiilor ilicite de la pacienți pentru prestarea serviciilor medicale gratuite. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii anticorupție, au efectuat, pe 21 iulie, 14 percheziții în incinta instituției