Trupele ruse sunt în defensivă în sudul Ucrainei, dar atacă în Donbas. Kievul confirmã cã a atacat Crimeea

14:50

Fiodor Boicu, șoferul care a spulberat pe șosea doi bicicliști minori, la Stăuceni, provocând decesul unuia dintre ei, a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip deschis. Decizia a fost pronunțată pe 20 iulie de magistrați Judecătorie Chișinău, sediul Buiucani. Tatăl lui Valerian, biciclistul …