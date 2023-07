„Viermele lui Putin”, racheta folosită de ruși la bombardarea Odesei. Ucrainenii spun că e dificil de interceptat

11:10

Culmea obrăzniciei la Anenii Noi. Un bărbat care conducea un BMW a urcat beat la volan. Mai mult, acesta avea pe bancheta din spate a mașinii o armă „ascunsă” sub câteva perne. Șoferul nu a fost tare vorbăreț, fiind tras pe dreapta de oamenii legii. „Duceți-vă de aici”, le spunea șoferul jurnaliștilor care filmau întreaga scenă. […] Articolul VIDEO Am BMW, am voie? Un șofer beat și cu arma „aruncată” la nimereală în mașină, prins de poliție. „E dosar penal” apare prima dată în Realitatea.md.