Gianluigi Donnarumma și iubita lui, atacați și jefuiți! Cei doi au fost legați în casă

SUA: Biden numește o femeie amiral la conducerea US Navy Preşedintele Joe Biden a nominalizat ieri o femeie amiral, pe Lisa Franchetti, la conducerea US Navy, o măsură ce ar sparge o barieră de gen în armata Statelor Unite făcând-o prima femeie la comanda marinei şi membru al Joint Chiefs of Staff, şefii de State Majore. Decizia lui Biden este o surpriză. Oficialii Pentagonului au aşteptat ca nominalizarea să revină amiralului Samuel Paparo, care conduce Marina în Pacific şi are experienţă confr...