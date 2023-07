Atenție, călători! Duminică, 23 iulie, circulația mai multor rute de troleibuz din Capitală va fi modificată

13:00

Ești pregătit(ă) să întâlnești apusul sub muzică folk, să petreci noaptea sub muzică electronică și să întâlnești răsăritul sub muzica retro? „LAPOIANA” te invită la cel mai mare festival din nordul Moldovei, care se va desfășura în parcul satului Glinjeni din raionul Fălești în perioada 12 și 13 august. Сообщение Vino la festivalul de muzică „LAPOIANA” și ascultă-i pe Zdob și Zdub, Satoshi și Plăieșii. Unde poți procura bilete появились сначала на #diez.