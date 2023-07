Un băiețel de 3 ani a fost găsit fără supraveghere pe o stradă din capitală. Ce spune mama minorului?

11:30

Consiliul Municipal Chișinău (CMC), ales în cadrul alegerilor locale din toamna anului 2019, se apropie de sfârșitul mandatului de patru ani. Asociația Primăria Mea a analizat activitatea aleșilor locali în primii trei ani de mandat (15 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2022). Comparând prezența la ședințele Consiliului, din primul și al treilea an de mandat, Asociația […] The post Consilierii-chiulangii, campioni la absențe. Un singur membru al CMC a participat anul trecut la toate ședințele appeared first on NewsMaker.