Putin ameninţă Polonia clar şi direct: “Dacă unităţile lor intră în Ucraina, acolo vor rămâne acolo. Pentru totdeauna”

15:20

Critici dure în adresa Maiei Sandu, Dorin Recean și Igor Grosu pentru boicotarea învestirii bașcanului Găgăuziei, Eugenia Guțul. Criticile vin din partea fostului lor coleg de partid, Vlad Filat, președinte al PLDM. Vlad Filat consideră că alegerile din Gagauzia trebuie respectate! Doamna Sandu nu a înțeles, și nu va înțelege vreodată, că a fi Președinte […] The post Vlad Filat constată că de la Grosu și Recean nu avem ce aștepta pentru că sunt servitorii Maiei Sandu appeared first on Omniapres.