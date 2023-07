Câte milioane câștigă Cristiano Ronaldo pentru o postare pe Instagram – cea mai bine plătită vedetă

11:50

Guvernul boicotează învestirea bașcanului Găgăuziei, Eugenia Guțul. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă a declarat că niciun reprezentant al Guvernului nu va participa la învestire, pentru că sunt “activități mai prioritare”. Nici prim-ministrul Dorin Recean și nici președintele Parlamentului, Igor Grosu, nu vor fi alături de bașcanul ales ale Autonomiei Găgăuzia, Evghenia Guțul, pe […] The post Guvernul are “activități mai prioritare” decât festivitatea de învestire a bașcanului appeared first on Omniapres.