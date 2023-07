„Abțineți-vă de la discursuri instigatoare la ură”. Îndemnul Consiliul pentru egalitate în privința incidentului de la Spitalul Republican

09:00

Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție Octavian Iachimovschi susține că autoritățile moldovenești nu au primit niciun răspuns oficial, de la niciun stat, care să confirme că Vladimir Plahotniuc s-ar afla pe teritoriul lor. Potrivit lui Iachimovschi, au fost efectuate solicitări prin intermediul Interpol iar autoritățile sunt în așteptarea ca vreunul din statele membre să […] The post Patru ani de când Plahotniuc a părăsit Moldova. PA: Nu am primit confirmare de la niciun stat că s-ar afla pe teritoriul său appeared first on NewsMaker.