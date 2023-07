Rusia a lansat un atac în plină zi asupra orașului Odesa. Ucrainenii admit că a fost lovită o țintă importantă

13:00

TikTok s-a confruntat cu mai multe scandaluri în ultimii ani din cauza faptului că rețeaua de socializare este deținută de chinezii de la ByteDance și a fost acuzată de spionaj pentru autoritățile de la Beijing. Din același motiv, a fost interzisă în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană pe dispozitivele guvernamentale, telefoanele de serviciu din guvern.