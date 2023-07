Republica Moldova aderă la Comunitatea Democrațiilor, proces care va contribui la modernizarea și democratizarea statului

12:50

Regulamentul e clar: Simona Halep revine pe teren! Primul turneu la care poate juca Simona Halep (31 de ani, 55 WTA) apare pe lista jucătoarelor înscrise pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care are loc între 28 august și 10 septembrie. Prezența româncei pe listă arată că sunt șanse foarte mari ca Simona Halep chiar să fie pe teren la US Open și să joace primul meci după un an de pauză, cauzată de suspendarea provizorie pentru dopaj. Concret, după cum a observat jurnalistul D...