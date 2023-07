Alertă de călătorie în teritoriile ucrainene temporar ocupate de Federația Rusă, MAEIE

11:00

Un cetățean israelian, în vârstă de 36 ani, care prezenta pericol pentru securitatea națională și ordinea publică, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor, acesta face parte din structuri criminale și intenționa să pregătească infracțiuni pe teritoriul țării, în domeniul IT, escrocherii și contrabandă cu bani obținuți pe...