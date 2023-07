„Aceste documente sunt foarte ușor de recuperat”. Gîlcă, despre cazul actului pierdut de Asistența Socială

16:00

FinComBank vine cu o ofertă specială la Creditele pentru afaceri acordate prin programul de microcreditare și oferă reduceri la dobândă. Promoția este destinată persoanelor fizice care practică activitatea de antreprenoriat. Oferta este valabilă până pe 30 septembrie 2023. Acum, e timpul potrivit să-ţi dezvolți afacerea. Dacă deții o Gospodărie Țărănească, ai o Întreprindere individuală sau practici o activitate individuală, ai parte de reduceri la dobândă, precum și multe alte beneficii: Până la 300.000 […] The post FinComBank: Promoție la Creditele pentru afaceri acordate prin programul de microcreditare appeared first on NewsMaker.