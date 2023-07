Prețuri noi la carburanți: Plafonul stabilit de ANRE pentru următoarele trei zile

10:20

Mii de copii ucraineni au fost deportați cu forța în Belarus – o presupusă crimă de război care l-ar putea implica pe președintele belarus Alexander Lukașenko. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aproximativ 2,150 de copii ucraineni, unii dintre ei având doar șase ani, au fost duși cu forța în cel puțin patru tabere din Belarus …