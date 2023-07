Ambasadorul Ucrainei la Londra, demis după ce a criticat cuvintele lui Zelenski

14:40

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a părăsit ședința Parlamentului din 20 iulie. S-a întâmplat după ce amendamentele propuse de fracțiune pentru modificarea politicii bugetar-fiscale nu au întrunit suficiente voturi. În cadrul ședinței legislative, 3 deputați au prezentat un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală. Inițiativa cuprindea 5 amendamente, care […] The post „Iarăși opoziția este transformată în mobilă”. Socialiștii și comuniștii boicotează, din nou, ședința Parlamentului appeared first on NewsMaker.