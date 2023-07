Patru ani de când Plahotniuc a părăsit Moldova. PA: Nu am primit confirmare de la niciun stat că s-ar afla pe teritoriul său

09:50

Un copil de 11 luni a fost salvat de la înec, după ce a căzut în apă. Cazul a avut loc pe 19 iulie pe teritoriul parcului „Boris Glavan", sectorul Râșcani al capitalei, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit sursei citate, copilul a rămas sub supravegherea fraților și surorii sale de […]