Peste 10 000 de moldoveni au utilizat aplicația Revolut în prima lună după lansarea acesteia

Curiozitatea noastră ne-a dus tocmai la Vinăria Purcari, în cadrul proiectului anual de orientare în carieră. Am vrut să aflăm ce se întâmplă dacă rămâi acasă și decizi să faci carieră în industria vinului din Moldova. Mai exact, am avut ocazia să discutăm despre cum se stabilesc standardele de calitate și câtă muncă se află în spatele acestui proces. Svetlana Vasiucovici, șefa secției Calitatea produsului, ne-a răspuns la întrebări, iar răspunsurile sperăm să le fie utile tuturor celor curioși de acest domeniu de activitate.