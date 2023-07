De astăzi, companiile își vor distribui dividendele exclusiv prin transfer bancar

09:10

Amalgamarea voluntară va permite localităților amalgamate să beneficieze de fonduri suplimentare pentru infrastructura drumurilor și pentru transport public de calitate. O spune deputatul PAS, Dorian Istratii, care justifică necesitatea comasării localităților prin numărul mic de cetățeni care au rămas în satele Republicii Moldova. Parlamentarul spune că este puțin probabil ca...