Ofertă nemaivăzută pentru Kylian Mbappe: contract ”pe viață” și salariu de 1.000.000.000 €

21:50

Simona Halep este pe lista participanților la US Open! Simona Halep (31 de ani, 55 WTA) apare pe lista participanților la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care are loc între 28 august și 10 septembrie. Organizatorii de la US Open au publicat lista participanților în cursul zilei de miercuri, cu 24 de ore mai târziu decât era stabilit inițial. Numele Simonei Halep apare pe listă, cu un asterisc, care arată că sportiva este suspendată provizoriu pentru dopaj. Totuși, în prima listă...