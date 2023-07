O scrisoare  de la  Shor, întarziată cu cel puțin doi  ani

21:00

Membrii organelor executive, persoanele alese în funcții elective ale partidelor declarate neconstituționale nu vor putea candida la alegeri timp de trei ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale (CC). Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate, a subliniat că proiectul de ...The post Deputata Olesea Stamate propune modificări la Codul Electoral. Promo-Lex are obiecții și recomandări first appeared on Radio Orhei.