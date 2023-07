Procurorii ruși cer 20 de ani de închisoare pentru opozantul Aleksei Navalnîi în dosarul pentru „extremism”

20:10

Vicepreședintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Alexandr Tarnavschii, susține că legislativul de la Comrat nu a alocat mijloace financiare pentru ceremonia de inaugurare a noii guvernatoare a UTA Găgăuzia. Potrivit lui Tarnovschi, APG nu cunoaște sursa de finanțare. „Noi, la Adunarea Populară a Găgăuziei, nu am alocat mijloace financiare din bugetul UTA Găgăuzia. Sursa de […]