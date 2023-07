Șoferul care l-a accident mortal pe tânărul campion la ciclism Valerian Răilean și-a aflat sentința. Tatăl: „O batjocură”

15:20

Atacul de luni asupra podului care leagă Crimeea de continent a provocat cozi uriașe de mașini pline de turiști care încercau să fugă de pe o insulă care a fost mult timp o destinație de vacanță populară pentru ruși, transmite Sky News. În ciuda faptului că a devenit efectiv o zonă de război, televiziunea de