Parlamentul a aprobat politica bugetar-fiscală pe anul 2024. Au „ridicat mâna” 54 de deputați. Principalele prevederi

Fondatorul și finanțatorul grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, apare într-o înregistrare video difuzată miercuri, în care, aparent, el îi întâmpină pe luptătorii săi în Belarus. Înregistrarea video a fost postată pe canale de Telegram pro-Wagner, fiind apoi redistribuită de Prigojin pe propriul canal de Telegram. Yevgeny Prigozhin sighted! He says Wagner will „be […]