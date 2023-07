Avertismentul de la Bruxelles: TikTok ar putea să dispară, dacă nu se aliniază cu reglementările impuse de UE

09:50

Un incendiu care a izbucnit la baza militară de antrenament din districtul Kirovske din Peninsula Crimeea a forţat evacuarea a peste 2.000 de persoane şi închiderea unei autostrăzi din apropiere, a declarat miercuri guvernatorul Crimeei, susţinut de Moscova. „Este planificată evacuarea temporară a locuitorilor din patru aşezări, este vorba de …