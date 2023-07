Arbuștii de pe o alee din Capitală au fost furați

11:00

Cultivatorii de ceapă din satul Chetrosu au început sezonul recoltării.Pe un cîmp din satul Chetrosu, mai multe femei lucrează în toiul amiezii, sub razele arzătoare ale soarelui. Deși sînt demult la pensie, zi de zi ies la lucru.Sînt bucuroase să facă orice muncă, cît de grea o fi, doar să cîștige un ban în plus ca să-și poată întreține familiile.,Ne aflăm în cîmpul de ceapă, pe o sup