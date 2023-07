5880 pachete de țigări au depistat Vameșii de la Leușeni-Albița

14:50

Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a comentat asasinarea lui Oleg Horjan în cadrul unei întrevederi cu șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, Janis Mažeikis. Krasnoselski a declarat că a fost deschisă o cauză penală în baza articolului “omor” pentru această infracțiune. Ancheta este condusă de Comitetul de Investigații din Transnistria, potrivit novostipmr.com “Ancheta se află sub … Articolul Krasnoselski despre uciderea lui Horjan: Am ancheta sub control apare prima dată în BreakingNews.