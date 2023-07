(P) Gama Brembo Xtra este valabilă în Moldova

13:40

Victoria modelului de circuit McLaren Solus GT în finala Timed Shootout de duminică la Goodwood Festival of Speed ​​i-a confirmat acreditările uimitoare de performanță, emoționând spectatorii și încununând aniversarea celor 60 de ani de istorie ai McLaren Racing. În marea finală de duminică, pilotul McLaren Marvin Kirchhöfer, l-a putut ţine sub control până a ajuns […] Articolul (video) McLaren Solus GT e câştigătorul ediţiei din acest an a Goodwood FOS Shootout apare prima dată în Autoblog.md.