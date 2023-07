Noi atacuri cu drone în Crimeea: O adolescentă a murit, iar mai multe clădiri au fost avariate

09:30

Invităm toate femeile să participe la lansarea oficială a proiectului «Women with Vision / Femei cu Viziune», care va avea loc vineri, 21 iulie 2023, la Digital Park, în sala «Community Hall», pe strada Mihai Viteazul 15. Proiectul își propune să sprijine femeile refugiate din Ucraina să se integreze în comunitățile locale din Republica Moldova prin oferirea de programe de formare […]