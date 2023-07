Au aderat la echipa PDCM pentru a contribuie la soluționarea problemelor din orașul Codru

22:50

NEXTA Cam dezamăgit, dar nu cu mâna goală, așa a plecat președintele Ucrainei de la summitul NATO din Lituania. I-a fost refuzat un calendar de aderare, dar aliații și-au reînnoit promisiunile și au decis să simplifice procedurile de integrare. În plus, coșul de achiziții este plin cu rachete cu rază lungă, blindate, baterii Patriot și drone […]