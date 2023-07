„Sursa finanțării nu o cunosc”. Legislativul de la Comrat nu a alocat bani pentru organizarea învestirii Evgheniei Guțul în funcția de bașcan

08:30

Un depozit de muniție din Crimeea anexată de ruși a fost cuprins de flăcări. Drept urmare, autoritățile pro-ruse din regiune anunță că au dispus evacuarea locuitorilor din patru localități aflate în preajmă. Aproximativ 2 mii de oameni ar urma să își părăsească casele, scrie BBC. Potrivit sursei citate, depozitul de muniții al armatei ruse ar […]