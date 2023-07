Renumitul artist din Turcia Mustafa Sandal va cânta în Găgăuzia

16:30

Trei evenimente din mijlocul lunii iulie arată că pe scena politică moldovenască vin vremuri turbulente, notează într-un editorial Victor Nichituș. Încep cu descifrarea principalului eveniment al zilei de 17 iuie, revenirea în fruntea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Teritoriului a minstrului Spânu. Este un semn de autosuficiență din partea partidului de guvernământ care îi va costa […] The post Victor Nichituș: Partidul de guvernământ are în față furtuni politice grele appeared first on Omniapres.