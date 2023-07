Premieră ornitologică pentru Republica Moldova! Șapte pui de gaie neagră au fost dotați cu transmițătoare satelitare

14:10

Am trăit s-o vedem și pe asta! Inspectorii de mediu au depistat că un sector de pădure din localitatea Maramonovca, raionul Drochia, a fost utilizat pentru creșterea animalelor domestice, „punând în pericol ecosistemul fragil al zonei", spun ei. Această descoperire a avut loc în cadrul unei razii desfășurate de inspectori, care vizează protejarea resurselor naturale […]