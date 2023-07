Echipa lui Ilan Șor a boicotat consultările publice privind proiectul care limitează dreptul membrilor Partidului ȘOR, scos în afara legii, de a candida la alegeri

14:20

Ministerul Român de Externe a emis atenționări de călătorie pentru Grecia, Spania și Italia, țări aflate toate sub cod roșu de caniculă. În Grecia autoritățile au emis ordin de evacuare pentru unele stațiuni amenințate de incendiile de vegetație uscată izbucnite în mai multe regiuni, iar în insula spaniolă La Palma pompierii încearcă să țină sub […] Сообщение Atenționări de călătorie pentru Grecia, Spania și Italia: Țările se află sub cod roșu de caniculă появились сначала на Accent.