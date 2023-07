VIDEO Șeful IP Ungheni a provocat un accident rutier. O femeie a ajuns la spital

20:40

Pasagerii unui troleibuz din Chișinău au cântat în cor melodia devenită hit – „Dragostea din tei” – lansată de trupa O-Zone în 2003. Imaginile video, surprinse pe 17 iulie într-un troleibuz care circulă în capitală, au devenit rapid virale în mediul online. Este de remarcat faptul că la un an de la înregistrarea single-ului „Dragostea […] The post VIDEO „Dragostea din tei”, cântată în cor de pasagerii unui troleibuz din Chișinău: „O zi cu emoții” appeared first on NewsMaker.