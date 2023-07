Cât de predispusă ești problemelor cu greutatea sau riscului apariției cancerului în funcție de vârsta primei menstruații

13:30

Andreea Marin are o carieră de succes în televiziune și este una dintre cele mai apreciate vedete din România. Și-a făcut debutul în televiziune la o vârstă fragedă și s-a făcut remarcată cu emisiunea Surprize, surprize. Recent, vedeta TV a vorbit lecțiile pe care le-a învățat de la fiica ei, Violeta. În vârstă de 48 de ani, prezentatoare tv se poate declara o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și personal. Vedeta are o relație de câțiva ani cu Adrian Brâncoveanu și are o fiică din...