Vasile Plevan contestă decizia Comisiei Pre-Vetting, după ce nu a promovat evaluarea la CSP

10:10

Deputatul Marina Tauber a depus o plângere penală împotriva conducerii Procuraturii Anticorupție, pentru exces de putere, abuz și șantaj față de noul bașcan al UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul. Politicianul a făcut acest anunț pe pagina personală de pe Facebook. „În calitate de deputat în Parlament, am depus o nouă plângere penală la Procuratura Generală împotriva […] The post DOC: Marina Tauber cere ca Dragalin și Plevan să fie testați cu detectorul de minciuni și trași la răspundere penală appeared first on Omniapres.